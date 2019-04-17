Украина выдвинула ультиматум Евросоюзу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ультимативной форме заявил о выходе Украины из Минских соглашений в случае ослабления Евросоюзом санкций в отношении России.

По его словам, в случае если парламент Евросоюза вместо санкций в ответ на выдачу паспортов на Донбассе пойдет на уступки для РФ, потеряется смысл того, что делалось все эти годы для достижения мира на востоке Украины. По словам политика, ослабление санкционного режима в отношении России «убьет Минск», и в таком случае Украине нужно будет искать другие выходы из сложившейся ситуации.

Напомним что ранее, в понедельник, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что Европа нацелена на диалог с Россией, а не на продолжение натянутых отношений. Его идею так же поддержали ряд министров стран Евросоюза. Многие политические аналитики заявили о возможной скорой оттепели во взаимоотношениях Европы и РФ, в связи с чем будут обоюдно отменены ряд санкций.

Упрощенная процедура получения гражданства РФ для граждан Украины действует с 1-го мая 2019 года. С ее помощью получить российский паспорт можно в течение трех месяцев, но для этого нужно будет посетить Россию.