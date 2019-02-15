В МИД России заявили о возможном применении США ядерного оружия в Европе

По словам главы департамента по вопросам контроля вооружения РФ Владимира Ермакова, США в данный момент размещает ядерный потенциал в странах Европейского Союза с целью его применения в дальнейшем.

По его словам, Европа закрывает глаза на действия Соединенных Штатов и даже не задумывается о возможных последствиях в случае применения оружия и подключения к конфликту неядерных государств. Он так же сказал, что Евросоюз, таким образом, ставит под вопрос свое дальнейшее существование в связи с возможным самоуничтожением. По словам Ермакова в такой ситуации бессмысленно говорить об усилении режима нераспространения ядерного оружия. Напомним, что в начале мая Министерство иностранных дел РФ выразило протест на размещение американского вооружения на территории Европы. В Министерстве заявили, что такие действия идут в разрез с договоренностью о разоружении и запрете ядерного вооружения. Так же против размещения ядерных боеголовок в Европе выступили в МИД ФРГ, по их словам Европейский Союз ни в коем случае не должен становиться ареной для дебатов и испытательным полем для гонки вооружений.