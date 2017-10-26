КНДР обвиняет США в нарушении договорённостей в связи с арестом судна

МИД КНДР заявляет о нарушении Вашингтоном договорённости в построении «новых отношений», после задержания северокорейского судна на территории США.

Согласно докладу министерства юстиции США, было задержано судно Wise Honest которое использовался для незаконного вывоза высококачественного угля из Северной Кореи и доставки тяжелой техники в КНДР. Данный инцидент нарушает законодательство США и резолюцию Совета Безопасности ООН.

Центральное телеграфное агентство Кореи заявляет, что Америка продолжает свою агрессивную политику полностью игнорируя их совместные договорённости о построении «новых отношений» КНДР и США. Корея требует возврата судна, и заявила о своей готовности к любому развитию событий.

Данная ситуация дестабилизирует и так не крепкие отношения США и КНДР, что может послужить поводом для расторжения договора между странами. Договор был подписан 12 июня 2018 года в Сингапуре. Ключевыми позициями договора являлась полная денуклеаризация КНДР и нормализация отношений. Вторая встреча в Ханое была менее результативной из-за недоверия сторон.