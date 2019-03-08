Власти Японии жестко осудили слова депутата о войне за Курилы

Правительство Японии в жесткой форме раскритиковало слова депутата партии «Обновления Японии», он допустил силовой сценарий возвращения островов.

Так, генеральный секретарь Ёсихидэ Суга заявил, что слова его коллеги вызывают только сожаления и стыд и иного варианта кроме как дипломатического решения Япония не рассматривает. Так же он уточнил, что слова сказанные депутатом не совпадают с официальной позиций властей Японии.

Сам Мураяма признался, что на встрече с переселенцами из Южных Курил допустил такие высказывания, он предлагал за неимением иных вариантов начать силовой возврат островов, а так же интересовался коллективным мнением о подобном сценарии у переселенцев пришедших на встречу. Депутат извинился за свои слова и заявил, что в момент высказываний был под воздействием алкоголя, потому его слова не стоит воспринимать всерьез.

Напомним, что диалоги по поводу Курильских островов между Россией и Японией ведутся уже не один десяток лет. Ситуацию осложняет отсутствие мирного договора и де-факто пребывание в состоянии войны двух противоборствующих сторон. Осенью 2018 года в Сингапуре проходили переговоры между лидерами двух стран, В.Путиным и Синдзьо Абэ. Как результат, ожидалось окончательное решение Курильского вопроса, однако стороны вновь не пришли к соглашению и территории до сих пор остаются спорными.