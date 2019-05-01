Пентагон готовится ввести войска на Ближний Восток

Соединенные Штаты Америки готовятся к нападению на Ближний Восток, в случае стремительного увеличения ядерной программы. Количество военных выделенных для этой операции превышает 100 тысяч солдат.

Как сообщает исполняющий обязанности министр обороны США Патрик Шанахан, такую стратегию против Тегерана, мы применим в случае военной атаки на американские части или при наращивании ядерного оружия. План, в свою очередь, не рассматривает возможность сухопутного вторжения. Обновленная стратегия была представлена 9 мая.

Дональд Трамп в своем обращении не исключает возможности военного столкновения с Ираном, но также заверил, что вопрос о переговорах с вражескими властями остается открытым.

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами заявил, что в случае силового вторжения на иранские земли, он приложит максимум усилий, чтобы нанести максимальный урон противнику. Также добавил, что Пентагон не решится рисковать и не воспользуется авианосцами против Ирана. И что никто не собирается вести переговоры с Соединенными Штатами.