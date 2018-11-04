США запрещает Евросоюзу наращивать военную силу

Руководство США предупредило, что самостоятельная разработка собственных оборонных проектов странами ЕС повлечет за собой экономические и политические последствия. По заявлению Вашингтона, нынешняя политика Евросоюза ставит под угрозу военное сотрудничество в рамках НАТО.

В планах Евросоюза согласно Регламенту европейского оборонного фонда - создание собственных европейских военных проектов. Еврокомиссия предлагает повысить инвестиции в безопасность на 40% и войти в четвёрку крупнейших инвесторов оборонных технологий Европы.

Госсекретарь США в своём письме указывает, что в результате наращивания военной силы Евросоюзом некоторые военные системы могу дублироваться и по итогу не будут взаимозаменяемыми. В дальнейшем эти факторы могут способствовать бессмысленному расходу ресурсов и зарождению соперничества между НАТО и ЕС. Так же упоминался пункт о праве на вето которое, позволяет странам ЕС приглашать к сотрудничеству любое предприятие.

Европейский Союз этим решением настоятельно пытается избавиться от влияния США и иметь собственные силы для геополитической борьбы.