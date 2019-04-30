«Прощай «Patriot» США»: Ирак решился закупить у России комплексы С-400

Таким образом, ещё одна страна в мире решила не обращать внимания на давление США в пользу собственной безопасности. Немаловажно также и то, что российские комплексы не только эффективнее, но и дешевле.

Судя по всему, Ирак решился, вслед за Турцией, закупить у России комплексы ПРО С-400. Судя по всему, американцам давно пора понять, что их «Patriot» уже никого не радует и отжил своё. Российское вооружение стало и в этом направление намного более эффективным.

Заявление о том, что Ирак имеет такое намерение, высказал посол этого государства, находящийся в Москве. Пока что отсутствуют точные сроки закупки. Однако, то, что это высказано на таком высоком уровне, свидетельствует о серьёзности намерений, несмотря на все санкции США.

Согласно поступившей информации, речь будет идти о том, чтобы были приобретены два полковые комплекта С-400. При этом, у каждого из них должны быть по два боекомплекта.

Судя со слов иракского посла, правительство его страны уже приняло принципиальное решение о закупке этих современнейших российских ракет. Однако, точные даты сделки пока не определены.

Журналисты поинтересовались, не смогут ли США ей помешать. На это они получили ответ о наличии «соответствующих дипломатических каналов».

В целом, Ирак в настоящий момент намерен полностью отказаться от приобретения «Patriot», произведённых в США. Конкуренцию могут составить китайские системы.

Иракское правительство озвучило намерение покупки у России четырёх дивизионов и двух командных пунктов С-400. Это удовольствие может обойтись в сумму от одного до полутора миллиардов долларов. Комплектация комплексов может быть различной, да и их расчёты потребуется обучать.

В то же время, Ирак, по своим финансовым возможностям, вполне может позволить себе такие траты.

С-400 в модификации «Триумф» может поражать любые самолёты и баллистические ракеты, в том числе идущие на гиперзвуке. При необходимости, он попадёт даже в любой беспилотник. Однако, этим лучше заниматься другим средствам ПВО.

В США уже забеспокоились падением популярности их комплексов «Patriot». Недавно на одном из полигонов был замечен один С-300. Эти комплексы производились ещё при СССР и некоторые из них остались на Украине. Видимо, это её подарок своему «вашингтонскому обкому».

Комплекс хороший. Он, примерно, соответствует возможностям «Patriot» и до сих пор стоит на вооружении. Однако, С-400 – это совершенно другой уровень, с совершенно иными технологическими решениями и боевыми возможностями.

А Украина продолжает разоружаться. Часть комплексов поставила в Грузию перед конфликтом 2008 года, сняв с обороны собственных границ. Есть такое слово «дура-баба». Впрочем, это не о государствах. Это о некоторых неумных женщинах.