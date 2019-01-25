Госдепартамент не хочет вводить новые антироссийские санкции

В США подготовлен второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, однако новые меры пока не утверждены. Как рассказали в Госдепе, решение об их введении будет принято после сверки с «российской стратегией», которой руководствуется Белый дом. По мнению экспертов, упоминания о новых санкциях против Москвы появились на фоне визита госсекретаря Майка Помпео в Россию и призваны помешать наладить отношения с Москвой.

США подготовили второй пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей. Соответствующие документы направлены госсекретарю и президенту Соединённых Штатов.

Санкции пока не введены. Как заявили в Госдепартаменте, итоговое решение на этот счёт будет принято на основе общей «российской стратегии», которой придерживается администрация Белого дома.

«Мы провели анализ санкций, подготовили их и направили госсекретарю и президенту. Могу сказать, что это — часть более широкой российской стратегии», — сказала заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

Она упомянула санкции в ходе своего выступления на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам конгресса США. Томпсон напомнила, что первый пакет санкций против России по делу Скрипалей был введён в августе 2018 года в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года.

Упоминание нового пакета антироссийских санкций появилось на фоне встречи президента России Владимира Путина и госсекретаря Майка Помпео, отметил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Политический истеблишмент Соединённых Штатов старается удержать Трампа в рамках антироссийской политики. Даже если объективные обстоятельства способствуют и подталкивают к тому, чтобы Россия и США налаживали отношения, Трампу этого не позволяют сделать», — сказал эксперт.

Он добавил, что активность этих сил возросла, поскольку Трамп «перешёл экватор» своего президентского срока и началась новая избирательная кампания.

«Сейчас все действия противников Трампа уже являются антитрамповской избирательной кампанией, то есть Трампу не позволяют доказать эффективность первого срока своего президентства, чтобы он не имел возможности снова занять Овальный кабинет», — считает эксперт.

По его мнению, подвижки в российско-американских отношениях сразу сопровождаются движением в противоположном направлении. Шатров отметил, что похожая динамика наблюдалась и перед встречей Путина с Трампом в Хельсинки, и позднее, когда переговоры лидеров могли состояться в рамках встречи G20.

«Я думаю, что сейчас, несмотря на все предположения, что встреча в Осаке на очередной «двадцатке» Трампа и Путина вероятна, противники Трампа сделают всё для того, чтобы и эта встреча не состоялась», — заключил эксперт.

Напомним, в марте 2018 года бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли на скамейке в британском городке Солсбери без сознания. Их госпитализировали.

Предположительно, Скрипали пострадали от воздействия нервно-паралитического газа «Новичок» (А-234). Великобритания назвала инцидент покушением и возложила ответственность за него на Россию, не представив при этом доказательств этой сомнительной теории.

Российская сторона заявила о своей непричастности к событиям в Солсбери и призвала провести независимое расследование. В ответ Великобритания спровоцировала дипломатический скандал, в результате которого ряд зарубежных государств выслали российских дипломатов.

Американские власти также возложили вину за произошедшее на Россию и в начале августа 2018 года анонсировали первый пакет санкций, приуроченных к делу Скрипалей. Как заявили тогда в Вашингтоне, утверждённые меры затронут «поставки всех чувствительных товаров и технологий сферы национальной безопасности».

Российское посольство в США заявило, что американская сторона не представила какие-либо факты или доказательства использования Москвой отравляющих веществ против Сергея и Юлии Скрипаль.

В дипмиссии отметили, что Вашингтон отказался отвечать на уточняющие вопросы и давать какие-либо пояснения, а лишь заявил, что у США «достаточно информации, чтобы сделать вывод о виновности России».

Утверждённый США порядок подразумевал, что отказ России представить доказательства своей невиновности в течение трёх месяцев позволит применить ещё более жёсткие ограничения. По оценке Госдепа, следующие санкции способны затронуть 70% российской экономики и нанести ущерб в несколько сотен миллионов долларов.

Позднее американская сторона заявила, что осторожно взвешивает введение второго этапа санкций, поскольку речь идёт о драконовских мерах.

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворга Мирзаяна, майские заявления США указывают на несколько имеющихся сценариев.

«Это означает, что, во-первых, санкции действительно находятся в подготовке, это тоже возможно. Вариант другой — они есть, но их просто положили под сукно. Либо их вообще нет», — считает эксперт.

По его мнению, Соединённые Штаты не заинтересованы в «раскрутке» ситуации вокруг Скрипалей.

«Президент Трамп послал Помпео, чтобы вести с Путиным диалог о диалоге, чтобы начинать выстраивать взаимовыгодные отношения там, где это нужно Трампу. Он попал в тупик по целому ряду направлений, ему нужна российская помощь или хотя бы нейтралитет со стороны РФ», — продолжил эксперт.

Если в этой ситуации Вашингтон выставит против Москвы очередные санкции по «откровенно надуманной истории про Скрипалей», могут возникнуть вопросы.

«Как эта ситуация будет восприниматься в Москве? Как ещё одно доказательство абсолютной недоговороспособности американского президента», — заключил Мирзаян.