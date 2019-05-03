У Владимира Зеленского не будет явных полномочий для досрочного роспуска Верховной рады

Директор украинского «Института трансформации общества» Олег Соскин считает, что на основании конституции у Владимира Зеленского, чья инаугурация назначена на 20 мая, не будет явных полномочий для досрочного роспуска Верховной рады.

«В конституции Украины существует два положения. С одной стороны, там написано, что Раду можно распустить только за полгода до очередных выборов (таким образом, Зеленский мог бы сделать это до 27 мая), а с другой, эти полгода надо считать не от даты проведения выборов, а от того времени, когда депутаты принесли присягу в ВР. В конституции оказалась закреплена двоякая и противоречащая сама себе норма. Поэтому в вопросе роспуска нет однозначности даже в конституционном поле», – пояснил Соскин.

Очередные выборы народных депутатов намечены на 27 октября этого года, полномочия старого парламента продлятся до 27 ноября. По мнению некоторых экспертов, это значит, что крайний срок для досрочного роспуска 27 мая, так как по закону распустить по домам депутатский корпус можно не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий предыдущего созыва Верховной рады.

Однако у Зеленского остаются другие возможности для роспуска, в частности, поводом может стать отсутствие в парламенте правящего большинства. «Президент спокойно может обратиться с требованием подтвердить большинство. Большинства нет. Если в течение месяца депутаты не могут сформировать его, то происходит роспуск», – указал эксперт.

Впрочем, нужно учитывать сопротивление роспуску со стороны самих депутатов. По словам Соскина, парламентарии смогут успешно противостоять подобным попыткам, что показала практика и то, как непросто оказалось утвердить дату самой инаугурации, для чего «потребовалось прямое вмешательство стран ЕС и США».

Кроме того, не в пользу Зеленского отсутствие за ним сплоченной и профессиональной команды. В первое время ему придется уделить внимание ее сколачиванию.

«Захочет ли сам Зеленский идти на этот роспуск? После возвращения Игоря Коломойского может оказаться, что Зеленский – пешка в его руках. Сейчас у них нет ресурсов для проведения парламентских выборов. А пока вместо команды у Зеленского в распоряжении дети-октябрята. Кто-то гудит в трубу, кто-то в барабаны бьет, кто-то свистит в свисток. Это просто детские игры в песочнице. Команды никакой нет. Есть дядя Коломойский, который наблюдает за ними», – считает эксперт.

По словам политолога, Зеленскому прежде всего нужно заблокировать принятый закон о языке и объявлять его антиконституционным.

«Еще неизвестно, что будет с инаугурацией, поскольку свергли законного председателя Конституционного суда, и нашли вместо него какую-то девушку из Донецка, которая голосовала за антиконституцию Януковича... Проблемы настолько сложные и неизвестно, как они будут разрешаться. Запутанность только возрастает. После инаугурации Зеленский не сможет сразу приступить к исполнению обязанностей, ему надо сформировать свой кабинет, провести целый ряд административных мероприятий. Но война с Верховной радой будет», – прогнозирует Олег Соскин.

В четверг Верховная рада Украины назначила на 20 мая дату инаугурации избранного президента. Ранее в парламенте были зарегистрированы семь постановлений о проведении инаугурации Зеленского 17, 19, 20, 26 и 28 мая, а также 1 июня.

Сам Зеленский настаивал на приведении его к присяге именно 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.