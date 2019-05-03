Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Верховная рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая. Сам избранный президент настаивал на 19 мая, однако в украинском парламенте выступили против этой даты. В команде Зеленского считают, что депутаты таким образом решили «насолить украинскому народу». По мнению экспертов, перенос процедуры вступления в должность на другое число — это символическое неподчинение Рады, которое может перерасти в политический конфликт. Отметим, что в команде Зеленского уже допускали роспуск законодательного органа. Он возможен до 27 мая — не менее чем за полгода до новых выборов. Аналитики не исключили повторения ситуации 2007 года, когда депутаты признали незаконным указ о роспуске, подписанный занимавшим тогда пост президента Виктором Ющенко.

Верховная рада назначила дату инаугурации Владимира Зеленского на 20 мая. За это решение проголосовали 315 парламентариев.

«Таким образом, 20 мая в 10:00 с учётом внесения календарных изменений в работу Верховной рады», —сказал спикер Рады Андрей Парубий.

Всего депутаты рассматривали несколько вариантов, в том числе два на 19 мая — на этой дате настаивал сам Владимир Зеленский. Если в первом сценарии говорилось о проведении полной инаугурации в этот день, то второй предполагал церемонию в Верховной раде, а уже 3 июня — публичную часть с общественностью и иностранными представителями на киевском стадионе «Олимпийский».

При этом дату церемонии вступления в должность президента Рада должна была выбрать ещё 14 мая. Соответствующее обещание дал спикер украинского парламента Андрей Парубий. Однако в итоге парламентарии перенесли рассмотрение проектов на 15 мая. Тогда Зеленский раскритиковал депутатов и напомнил о предстоящих осенью выборах.

«Верховная рада Украины — сокращённо ВРУ. ВРУ — их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах делайте выводы», — написал он в Facebook.

Отметим, что 19 мая — День памяти жертв политических репрессий на Украине. Депутат Рады Виталий Куприй в связи с этим выступил с инициативой перенести инаугурацию на 20-е число.

«Предлагаю изменить на день дату инаугурации Владимира Зеленского — с 19 на 20 мая, чтобы не пересекаться с Днём памяти жертв политических репрессий», — написал он в Facebook.

Решение Верховной рады прокомментировали в команде Зеленского.

«Наконец-то! Определён день икс — 20 мая!» — приводит его слова Telegram-канал команды политика.

При этом советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков считает, что депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу».

«Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах», — приводит его слова агентство Интерфакс-Украина.

По мнению Разумкова, такое решение вредит имиджу страны, а назначение инаугурации на рабочий день создаёт дискомфорт как для жителей Киева, так и для международных делегаций.

Перенос даты инаугурации под предлогом памятного дня — это символический отказ Верховной рады идти на уступки Зеленскому, убеждён член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Это символическая неуступка Зеленскому… Проводить инаугурацию Зеленского в этот день некоторые посчитали слишком уж оскорбительным для Украины и для себя лично. Поэтому и было назначено на 20 мая после длительного противостояния, взаимных уколов и так далее. Так что да, это некое неподчинение парламента, хоть и весьма символическое», — сказал он.

Причём в том случае, если взаимоотношения между будущим президентом и парламентом будут развиваться в таком же ключе, они не смогут работать вместе, отметил глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко.

«Назначение даты инаугурации Зеленского показывает, что на сегодняшний момент он пока не влияет на Верховную раду. И если события и дальше будут так развиваться, то, скорее всего, Верховная рада будет отдельно, а Зеленский — отдельно. Депутаты не спешат поддержать Зеленского», — подчеркнул эксперт.

Охрименко добавил, что такая позиция депутатов не критична, так как Украина — не парламентская республика.