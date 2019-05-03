Зеленскому не дают распустить Раду

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский собирается распустить Верховную раду. Об этом в эфире программы «Право на власть» на украинском телеканале 1+1 заявил его советник Дмитрий Разумков: «Зеленский готов помочь Раде напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше». Советник пояснил, что одной из предпосылок для роспуска парламента является отсутствие в Раде коалиции.

Сразу после этого заявления фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции, тем самым заблокировав возможность досрочного роспуска парламента. Представленным в Раде фракциям для избежания роспуска парламента необходимо создать новую коалицию в течение 30 дней. В противном случае президент сможет объявить о роспуске Рады и назначить досрочные выборы. Однако Зеленский может добиться проведения досрочных выборов в срок только до 27 мая, так как по конституции Украины президент имеет возможность распустить Раду до того, как наступят последние шесть месяцев полномочий депутатов. Выборы в Верховную раду состоятся 27 октября, но полномочия действующего парламента прекратятся в день первого заседания парламента нового созыва. Именно это и создает сложности Зеленскому. На данный момент дата первого заседания новой Рады неизвестна: у ЦИК Украины есть 20 дней после выборов, чтобы подвести итоги, а депутаты должны собраться не позднее 30 дней после объявления ЦИК.

Согласно законодательству Украины, роспуск Рады можно инициировать в трех случаях: при отсутствии коалиции в парламенте, если Рада не проводила заседаний в течение месяца или не может сформировать правительство. Согласно конституции страны, подписать указ о роспуске может только президент.

По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 г. в Верховной раде была сформировалась коалиция «Европейская Украина». В ее состав вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь». Правящее большинство состояло из 302 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. В сентябре 2015 г. из коалиции вышла «Радикальная партия». В феврале 2018 г. коалицию покинули еще две фракции – «Батькивщина» и «Самопомощь», в ее составе остались только депутаты «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». Юридически правящее большинство в Верховной раде продолжает существовать, так как договор о коалиции не был расторгнут, однако де-факто большинства нет, потому что оставшиеся фракции не имеют минимума в 226 голосов.

Депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Третьяков в программе «Право на власть» заявил, что в Раде сейчас нет коалиции. «226 голосов... то, что положено по конституции,.. коалиции нет, и это объективная правда», – сказал он. «В чем я вижу плюс для страны в роспуске парламента? Потому что тогда премьер-министр и новая коалиция с сентября месяца начнет работать. Это значит, что мы входим в бюджетный процесс своевременно как страна, дальше будет работать правительство и будет принят бюджет. Если проходят срочные выборы, то мы входим, наверное, только в январе в коалицию, и в новое правительство, и в бюджетный процесс. А значит, страна будет жить без бюджета», – сказал Третьяков.

Спустя почти месяц после второго тура выборов президента Украины Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского. Церемония состоится 20 мая, хотя сам Зеленский просил провести ее 19 мая. Ранее Зеленский обвинил депутатов в том, что они сознательно затягивали сроки приведения его к присяге, чтобы лишить его возможности добиться досрочных выборов в законодательно установленные сроки – до 27 мая. Еще до второго тура президентских выборов Зеленский в интервью говорил, что боится не успеть осуществить роспуск Рады. «Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент...», – утверждал он.

Зеленский выиграл выборы президента на Украине по итогам второго тура 21 апреля. За него было отдано 73,22% голосов, его соперник – действующий президент страны Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.