Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ

Заявленное Маасом достижение договорённости о сохранении России в ПАСЕ было неизбежно – без РФ эта структура стала бы неполноценной.

В Совете Европы (СЕ) много говорили о финансовом кризисе, с которым столкнулась организация после отказа России выплачивать членские взносы в Парламентской ассамблее СЕ. Действительно, организация вынуждена была свернуть ряд проектов и ужаться в расходах, но не денежный фактор стал определяющим для европейцев при решении о возврате России всех прав в ПАСЕ. Гораздо значимее аргумент, что необходимость и значимость Совета Европы без России просто обнулится.

«Здесь уместно процитировать главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, которого настроенные на русофобию депутата Европарламента критиковали за недостаточную жесткость в отношении Москвы. Юнкер тогда сказал: нужно принимать во внимание, что площадь Европейского союза составляет 4 миллиона квадратных километров, в то время как России — 17,5 миллиона. Этим он четко дал понять: Москва – европейский игрок, с которым придется считаться в любом случае», - отмечает специалист.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы. «Хорошо, что мы достигли договоренности, что Россия должна остаться в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в том числе потому, чтобы миллионы россиян могли просить защиты в Европейском суде по правам человека», - заявил Маас.

Без России Совет Европы просто не будет функционировать нормально, и руководство организации это понимает. Тем более, что во главе СЕ становятся все более прагматичные люди, далекие от огульных обвинений и демонизации России и открытые к диалогу. К этому же выводу пришли и главные страны Европы – Германия, Франция. Отношение к России в Европе в целом уже совсем не такое, как было еще в 2015-16 годах.

«России тоже нет смысла выходить из Совета Европы – это площадка для диалога, пусть и конфронтационного. Европа и Россия явно пошли на компромисс в договоренности о возвращении делегации РФ в ПАСЕ, потому что дальше тянуть было нельзя. Легитимность решений организации, принятых без участия российской стороны, и вовсе можно ставить под сомнение. В СЕ понимали, что эта проблема нарастает с каждым днем как снежный ком. Так что происходящее сегодня вполне логично», - подчеркивает эксперт.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий РФ, но санкции только ужесточались. В ответ Россия заявила об отказе работать на таких условиях. Также Москва настаивает на внесение в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

Лишение российской делегации ряда значимых прав привело к тому, что в конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Генсек СЕ Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил: если страна не платит два года взносы, уставной орган - комитет министров - может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.

«На мой взгляд, Россия пошла на соглашение о возвращении в ПАСЕ при условии, что дискриминационные меры к ней не будут применены. Гарантии этому можно получить разными способами и без изменения Устава Совета Европы, однако без этого вряд ли Москва пошла бы на компромисс. Для самой европейской организации компромиссным фактором стало возвращение взносов России, без которых работа частично парализована. При этом возвращение делегации РФ в ПАСЕ однозначно изменит многое. Ведь идущие сейчас выборы в Европарламент приведут в руководство ЕС новых людей, не зацикленных на русофобии. Это значит, что и отношение к Москве будет другим. А прочувствовать всю деструктивность ухода РФ из организации, многие воинствующие радикалы вынуждены будут сдерживать агрессию, чтобы ситуация не повторилась. Не стоит обольщаться, что Россию в Европе внезапно все полюбят – конечно, этого не произойдет. И конфронтация в диалоге неизменно будет присутствовать. Но диалог с представителями РФ будет выстраиваться принципиально иначе – более сдержанно и объективно, чем это было еще несколько лет назад», - заключает Сергей Федоров.