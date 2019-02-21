Вице-канцлер Австрии после скандала с россиянкой подал в отставку

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подал в отставку, об этом он сообщил после встречи с канцлером.

Причиной тому стало нежелание канцлера Австрии Себастьяна Курца работать со своим, уличенным в скандале, заместителем. Скандал разгорелся после опубликования немецкими СМИ видеозаписи встречи Штрахе с некой россиянкой, представившейся племянницей российского олигарха. На видео, снятом в 2016 году, вице-канцлер ведет переговоры на Ибице. Штрахе предлагается помощь в финансировании его предвыборной кампании в обмен на правительственные заказы.

Видео вызвало широкий резонанс не только в Австрии, но и во всем Евросоюзе. Абсолютно не понятна природа происхождения данного видео, кто его предоставил журналистам, и почему оно было опубликовано перед выборами в Европейский парламент.

Сам Штрахе не отрицает свою встречу, запечатленную на видео. Он действительно встречался с этой женщиной на отдыхе, но это было всего один раз, и больше он ее не видел. Помощи Партия свободы, которую он представляет, никакой не получала.

Прокуратура Австрии заявила, что проверит видеозапись, и все обстоятельство ее появления. Не исключено, что встреча была специально организована с целью дискредитации Штрахе и его политической партии.