Новоизбранный президент Украины, Владимир Зеленский, верит в возвращение Крыма в состав Украины.

В своей публикации на Facebook, приуроченной к 75- й годовщине депортации крымских татар, он написал, что верит в освобождение полуострова и возвращении его в состав Украины, но путь этот будет долгим.

Руслан Бальбек, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей, так прокомментировал публикацию новоизбранного президента Украины: «Крымчане не нуждаются в украинских «освободителях», а сам полуостров закрыт для таких деятелей».

По случаю Дня памяти жертв депортации народов Крыма, сегодня (18 мая) на полуострове повсеместно проходят траурные мероприятия. 75 лет назад началась насильственная депортация крымских татар с полуострова. Через месяц депортации подверглись греки, болгары, армяне и представители других народностей. Было выселено почти полмиллиона человек, большую часть из которых составляли женщины и дети. По пути следования на новые места проживания погибло около 8 тыс. человек.

Ранее Зеленский выступал с посланием мира к жителям Донбасса и Крыма. По мнению Олега Царева, бывшего депутата Верховной Рады Украины, с Зеленским больше шансов на выполнение Минских соглашения. А что касается Крыма, то его жители однозначно высказали свое мнение 16 марта 2014 года.