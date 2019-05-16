СМИ назвали первый указ Владимира Зеленского на должности Президента

Сегодня, 13:48

Сегодня, 19 мая, в украинском издании УНН была опубликована информация о первом указе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Агентство при этом ссылается на информативный источник. Подробности ниже.

 

Как сообщает информ-агентство, первый указ коснётся Верховной Рады. Парламент Украины будут распущен сразу после инаугурации. Отметим, что ранее СМИ уже опубликовывали проекты указа о роспуске парламента, но в штабе Владимира Зеленского этот документ не признали, и назвали его фейком. Однако в своём видеообращении, которое было обнародовано несколькими днями ранее, избранный глава страны ясно дал понять, что «неудобства» у парламента точно возникнут. Ранее сообщалось, что в Раде неоднократно оттягивали дату инаугурации, которая должна была пройти сегодня, 19 мая.

Отметим также, что «действующего-уходящего» президента Украины Петра Порошенко пригласили на церемонию вступления в должность нового главы государства Зеленского.

Сейчас Порошенко раздаёт новые должности в армии, силовых структурах и судейском корпусе, расставляя тем самым людей из своего окружения на руководящие должности. Например, действующий глава СБУ Василий Грицак неожиданно был удостоен звания героя Украины. Об этом сообщает «Вести Недели».


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