Новая война в Персидском заливе обойдётся США очень дорого – Политологи

Не исключено, что новая провокация с нападением на танкеры преследует именно такие цели. Однако, ситуация в регионе и мире уже совсем не та, которой была ранее.

Известные политологи считают, что новая война в Персидском заливе обойдётся США слишком дорого. Армия этого государства уже сейчас принимает участие в нескольких вооружённых региональных конфликтах.

Политологи уверены, что, если США решится на открытое военное противостояние с Ираном, это вызовет не только дополнительные людские и финансовые потери. Во многом будет утрачен фактор сдерживания Китая, КНДР и России.

Официальные рупоры Вашингтона вовсю трубят, что США не заинтересованы в начале войны с Ираном. Однако, фактические действия говорят совершенно об обратном.

В частности, США уже приступили к эвакуации своих представительств, находящихся в соседнем Ираке. Более того, достоянием гласности стало секретное распоряжение Пентагону о развёртывании 120-ти тысяч военнослужащих на территории Ближнего Востока, если там возникнет «кризис».

Политологи уже обратили внимание, что таким же количеством солдат США оперировало, когда в 2003 году вторгалось в Ирак. Трудно предположить, зачем им ещё разворачивать там вновь такую мощную армейскую группировку, если не с целью свергнуть правящий режим Тегерана.

Тут нужно напомнить один немаловажный фактор. Ирак удалось захватить достаточно безболезненно. Предварительно большинство высшего военного командования этой страны было просто подкуплено. Центрального руководства сопротивлением американцам не было.

Иран – несколько иной случай. Военные там, по всей вероятности, менее продажны. Народ уже, в свою очередь, посмотрел на то, к чему привела «демократизация» Ирака. Поводом для вторжения было, якобы, наличие у страны химического оружия. Ничего не нашли до сих пор. Никто не извинился. Никто не хочет помогать разрушенной стране, ставшей, по сути, одной из баз террористов в этом регионе.

Сейчас создан очередной прецедент. Якобы, нападение на саудовские танкеры совершил Иран. Пока что доказательств тому никаких нет. Впрочем, США в последние десятилетия уже забыли, что их стоит предъявлять.

В основе политики продолжает оставаться война «на опережение». Однако, отмечают политологи, мир уже изменился. То, что США «творили, как хотели» ранее, сейчас может уже и не пройти.

Эксперты полагают, что для США сейчас очень важен военный конфликт в основном нефтедобывающем регионе планеты. Именно поэтому, они вышли в одностороннем порядке из ядерной сделки с Ираном.

Возможно, она был не идеальной. Однако, это соглашение работало и, если бы стороны продолжали подтверждать свою к нему приверженность, вполне могло стать успешным.

Тегеран на протяжении целого года после такого демарша США продолжал в одностороннем порядке выполнять свои обязательства. Сейчас ему начали грозить откровенной войной. Без реальных предпосылок к этому.

Иран к ней готов намного более, чем соседи. Впрочем, не исключено, что США просто «играют на нервах». Всё покажет ближайшее будущее.