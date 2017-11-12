Трамп: «Никто не был жестче по отношению к России, чем я»

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о своей жёсткой политике по отношению к России. Его заявление вчера вечером транслировал телеканал Fox News.

По мнению Трампа, никто ещё не был жестче по отношению к России, чем он сам. Более того, исходя из его слов следует, что Путину было бы гораздо легче вести политику с Хиллари Клинтон, если бы она заняла пост президента в США.

Отметим, что заявление Трампа было ответом на вопрос ведущего, который брал интервью у него. «Согласны ли вы с мнением, что вас считают марионеткой в руках Путина?», - так был поставлен вопрос корреспондента.

Ранее в Вашингтоне заявили о внесении в санкционный список четырёх сотрудников элитного чеченского спецназа «Терек». Об этом сообщает ИА REGNUM.

Шесть дней назад Владимир Путин провел переговоры с госсекретарём США Майком Помпео. Встреча сторон состоялась в Сочи. Гость из Штатов сообщил о том, что Дональд Трамп желает «наладить отношения» с Россией. Известно, что главы государств прибудут на саммит G20 в Осаку (Япония) 28-29 числа следующего месяца.