СБ ООН экстренно обсудит украинский закон об исключительности украинского языка

Такую информацию ТАСС предоставил постоянный заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Встреча состоится в Нью-Йорке сегодня, 20 мая в 22-00 (по московскому времени), инициатором выступила Россия.

Как сообщил лично сам Полянский, причина экстренного сбора - принятие в Украине закона об исключительности украинского языка. Он считает, что новый закон противоречит «букве и духу Минских договоренностей». При этом встреча будет открыта для журналистов, поэтому достоверная информация о результатах сбора поступит в скором времени.

Отметим, что в Украине приняли противоречивый закон 25 апреля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал его 14 мая, затем, днём позже, его подписал «почти-экс-президент» страны Петр Порошенко. Избранный глава Украины Владимир Зеленский эту инициативу поддерживать не стал, объяснил он свою мнение так: « закон был принят без достаточно широкого обсуждения с общественностью». Об этом сообщает dp.ru.

Отметим, что уже сейчас, в данный момент, началась торжественная церемония вступления в должность Владимира Зеленского на пост президента Украины.



