В Украине прошла инаугурация Владимира Зеленского

Сейчас процессию транслируют многие украинские и некоторые российские телевизионные каналы.

Зеленский, положив руку на конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, уже принёс присягу. Полосе своей речи он подписал текст присяги, и затем передал его главе Конституционного суда. Далее «уже президенту» выдали символы власти – гербовую печать, булаву и знак президента в форме орденской цепи. Его уже назвали верховным главнокомандующим.

Сам Зеленский заявил, что его инаугурация проходит в рабочий день, значит праздновать её не стоит. В зале Верховной Рады, где проходит церемония, неоднократно звучит «Слава Украине». Несмотря на ободряющий лозунг, президент все же сообщил, что распускает Верховный совет восьмого созыва и призвал правительство уйти в отставку. Он также попросил не вешать его портреты в кабинеты госслужащих, по его мнению, «президент - это не икона».

Действующий мэр Киева Виталий Кличко также присутствовал на процессии. В своём «Твиттере» он сообщил, что по Киеву сегодня передвигаться сложно, поэтому средством передвижения выбрал - велосипед.



