Телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться

Личный секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравлять нового главу Украины со вступлением в должность не собирается. В это же время он отметил, что телефонный разговор между сторонами может состояться, но при определенных условиях. Об этом сообщает информ-агентство Interfax.

Песков сообщил, что поздравления будут, когда нормализуются российско-украинские отношения и урегулируется конфликт на юге-востоке Украины. Он также добавил, что если вышеперечисленные успехи будут достигнуты, тогда они станут видны даже «невооруженным глазом».

Ранее Кремль неоднократно отказывался поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах. Недавнее заявление теперь уже шестого президента Украины коснулось Крыма и Донбасса. В нём утверждалось, что Крым и Донбасс – это украинские земли. Песков прокомментировал это «утверждение». Он подчеркнул, что «Крым – это один из регионов России», а Донбасс – это внутриукраинская проблема, которую можно решить, лишь придерживаясь минских договоренностей.



