Ляшко перебил торжественную речь Зеленского на инаугурации

Украинский журналист, политический деятель и лидер Радикальной партии Олег Ляшко дважды перебил Зеленского во время его речи. Перепалка началась «из-за русского языка», на который дважды переходил новый глава Украины во время своего выступления.

Первый раз «теперь уже президент» перешел на русский язык, когда сообщил о необходимости вернуть всех украинских пленных, второй раз – заговорив о «потерянном сознании» жителей потерянных Украиной территорий. Ляшко такой «формат» речи возмутил, и он потребовал от Зеленского перейти на украинский язык. Об этом сообщает портал Mk.ru.

Зеленский не растерялся и поблагодарили Ляшко за то, что тот продолжает делить людей на правильных и неправильных. «Украинец – это не в паспорте, украинец – это в сердце», - парировал избранный народом президент.

Сегодня, 20 мая, в зале Верховной Рады состоялась инаугурация Владимира Зеленского.

10 сентября 2015 года СК РФ возбудил уголовное дело против Олега Ляшко и бойцов полка Национальной гвардии «Азов» *(Запрещено в РФ) по подозрению в похищении жителя г. Мариуполя Дмитрия Чайковского. Политик также привлекался по подозрению в «хищении государственного имущества», был судим и отбывал наказание в Изяславской колонии № 31.



