Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады

Вступивший на должность главы украинского государства Владимир Зеленский, заявил о роспуске парламента Украины. Такую речь президент выдвинул 20 мая, после процедуры инаугурации.

Зеленский призвал законодательную власть, принять ряд серьезных законов, а именно, лишить членов парламента неприкосновенности, принять нормативно-правовой акт о незаконном обогащении, что приведет к юридической ответственности.

Президент попросил от Верховного совета Украины уволить с должности главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и многих других. При этом заверил, что для выполнения его поручений у них в запасе два месяца. Владимир аргументировал это тем, что их время на занимаемых постах подошло к концу и теперь необходимо очистить их места для потомков.

Среди первых по значению задач глава назвал ликвидацию огня на Донбассе и возврат всех украинских военнопленных, выполнив все от него зависящие действия, даже если для этого ему потребуется потерять свой нынешний пост. Заявив всем жителям ДНР и ЛНР, что они не враги для Украины. Также Зеленский пообещал всем украинцам, которые на данный момент живут за границей, выдать гражданство по возвращении на родину.

Все отметили, что Зеленский выглядел очень веселым, и не было еще такого жизнерадостного президента, который бы так приступал к осуществлению своих полномочий. Держался очень естественно и просто, показывая свои демократические чувства и близость к народу.