«Торнадо» и «Смерчи» будут бить точнее: Россия испытывает «умные» взрыватели для этих систем

После их внедрения, эффективность применения боеприпасов мощными системами залпового огня повысится в несколько раз. Боеприпасы получат собственный «разум».

Россия уже испытывает «умные» взрыватели для этих систем. После того, как они будут приняты на вооружение и поставлены на ракеты, «Торнадо» и «Смерчи» начнут бить намного точнее, нанося врагу ещё более тяжкий урон.

В настоящее время испытание находится на своей предварительной стадии, когда выявляются все проблемные вопросы. Однако, динамика, по утверждению инженеров, очень положительная.

Россия начала разрабатывать «умные» взрыватели для реактивных ракет, применяемых на системах «Торнадо» и «Смерч». По другой версии их называют «интеллектуальными».

Естественно, все возможности новейших взрывателей держатся в глубочайшей тайне, как и особенности, которые лежат в технологии их изготовления. Однако, некоторые возможности новинки военные уже раскрыли.

Согласно им, новый взрыватель, который поставят на «Торнадо» и «Смерчи» будет способен самостоятельно рассчитать время полёта боеголовки, чтобы подорвать её своевременно.

В таком случае поражающими элементами этих систем будет наноситься удар по значительно большей площади, чем они делают сейчас. Также намного более эффективным станет уничтожение пехоты потенциального противника и его лёгкой техники.

У предыдущих версий был механический тип срабатывания. То есть, взрыв ракеты происходил лишь при контакте с целью.

В этом году на вооружении армии России уже поступила первая бригада модернизированных комплексов «Торнадо-С». Они и сами по себе уже располагают расширенными боевыми возможностями.

Однако, перевооружение должно быть полным и соответствовать новейшим достижениям инженерной мысли, которой Россия не обделена.

Ранее в этом направлении работали специалисты «НПО «Прибор». Они смогли разработать артиллерийские боеприпасы калибра 57 миллиметров, получившие интеллектуальную систему по дистанционному подрыву.

Снаряд в момент его выстрела можно было запрограммировать на подрыв в строго определённое время. Его рассчитывает компьютер, в зависимости от того, какое расстояние до цели.

При подлёте к ней, происходит взрыв боеприпаса. Создаётся облако из тысяч шрапнельных шариков. Это не только повальная смерть для неукрытой пехоты. Это означает, что теперь обычные орудия смогут сбивать беспилотники или разведывательные квадрокоптеры.

Снаряду не требуется в них попадать. Нужно лишь разорваться рядом с ними. Остальное доделает шрапнель.

Известно, что такие боеприпасы поступят на вооружение, которым оснастят бронетранспортёры «Бумеранг» и БМП, в основу которых положена платформа «Арматы».