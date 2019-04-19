Зеленскому порекомендовали экстренно начать переговоры с Россией

Заместитель председателя Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефович присутствовал на инаугурации Владимира Зеленского. Он порекомендовал президенту провести трёхстороннею встречу Украина-Россия-ЕС для того, чтобы обсудить ситуацию касательно транзита газа после 2019 года. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на свои источники.

Как выяснилось, чехословацкий дипломат сейчас «знакомится» с командой нового главы государства, кроме этого, есть информация, что он проведёт встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. При этом утверждается – предложение о трёхсторонней встрече украинскому руководству стоит рассмотреть «в кратчайшие сроки».

Отметим, последняя встреча в формате Украина-РФ-ЕС прошла в январе текущего года. Известно, что стороны не пришли к единому согласию по вопросам транзита газа через Украину, но было согласовано вернуться к «этому разговору» в мае, после выборов украинского президента.



