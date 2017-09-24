Трамп пригрозил «покончить» с Ираном в случае новых угроз в сторону США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что покончит с Ираном, если тот задумает сражаться. Напряжение между Вашингтоном и Тегераном растет: в воскресенье рядом с посольством США в Ираке упала ракета неизвестного происхождения. В Америке подозревают, что она принадлежала Ирану. Очевидно, Трамп пытается склонить иранское руководство к уступкам с помощью той же стратегии, которую он применял против Северной Кореи. Но в действительности это может вызвать обратный эффект.

«Если Иран захочет сражаться, это станет официальным концом Ирана, — написал Трамп в Твиттере. — Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам!» Эта запись появилась через несколько часов после того, как по «зеленой зоне» Багдада ударила ракета. В этой защищенной области иракской столицы сосредоточены иностранные представительства и государственные учреждения. Ракета ударила по зданию недалеко от американского посольства, пострадавших нет. Несмотря на то, что пока не известно, кто ее запустил, подозрения США падают на Иран. Госдепартамент выпустил заявление, в котором пригрозил привлечь Тегеран к ответственности, «если подобные атаки осуществляются близкими к нему военными формированиями».

Ранее Трамп говорил о своих надеждах на то, что войны с Исламской Республикой удастся избежать. «Но я не могу допустить, чтобы они имели ядерное оружие и запугивали нас, — уточнял глава Белого дома в интервью Fox News. — Я не тот человек, который хочет ввязываться в войну, потому что война вредит экономике, и главное, отнимает множество жизней. Я не хочу сражаться. Но в ситуации с Ираном мы не можем допустить, чтобы у них было ядерное оружие».

«Войны не будет, потому что мы не хотим войны и ни у кого нет иллюзий, что он может противостоять Ирану в регионе», — попытался успокоить общественность иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, что в начале мая Иран приостановил свои обязательства по «ядерной сделке». Он также пригрозил, что начнет снова обогащать уран, если в течение 60 дней страны-посредники не защитят его от американских санкций, которые были введены год назад. Позже в Оманском заливе неизвестные повредили четыре нефтяных танкера. США заявили, что к нападению может быть причастен Иран. В связи с накалившейся ситуацией США отправили в Персидский залив семь военных кораблей и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Заведующая сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова подчеркнула в разговоре с «МК»: «Иран не готов идти на уступки. Европа все еще поддерживает его. Но пока разработанный ей финансовый механизм по защите Ирана от санкций работает слабо. Большинство крупнейших компаний, имевшие дела с Ираном, связаны с финансовым рынком Соединенных Штатов, и рисковать этими отношениями они не намерены. Поэтому все контракты с Ираном оказались разорваны».

В США рассчитывают, что политика максимального давления приведет к смене иранского режима на более демократический, но в действительности может произойти наоборот, считает Мамедова.

«Если давление продолжился, в Иране, возможно, произойдет рокировка политических сил в пользу более радикальных, — продолжает эксперт. — Президент Роухани представляет силы, с которыми Запад мог договариваться, страна во время его правления стала более открытой. Но точно так же в свое время США поступили с президентом Хатами, который всяческим им помогал. Страна при нем не противилась вводу американских войск ни в Афганистан, ни в Ирак, а в награду их объявили осью зла. Менее демократические силы использовали это в своих целях, и к власти пришел Махмуд Ахмадинежад. Отношения с Западом обострились, начались суннитско-шиитские противоречия. Это был результат непонятного давления Вашингтона. В Америке это сегодня признают, но продолжают подобную политику. Надежды на демократический переворот в Иране неоправданны. Ведь чтобы пришло более демократическое правительство, нужно знать, кто это будет. А в Иране нет оппозиционных сил и нет лидера, который мог бы возглавить более выгодное Соединенным Штатам движение».