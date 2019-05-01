Зеленский потребовал от США новый пакет санкций против РФ

Вступивший на пост главы государства Владимир Зеленский обратился к Соединенным Штатам Америки с требованием ввести новый пакет санкций против России.

По полученной информации, после инаугурации прошедшей в здании Верховной Рады, Зеленский провел встречу с представителями США, которые прибыли на это торжественное мероприятие. Президент Украины признал, что страна в одиночку не сможет бороться с «российской агрессией» и нуждается в непрерывной поддержке от своего главного союзника в лице Соединенных Штатов. По словам Зеленского не Европа, а именно США являются главным партнером Украины.

Инаугарция Владимира Зеленского на пост президента прошла вчера(20 мая). Президент дал клятву на верность народу Украины в присутствии парламентариев, кабинета министров, журналистов, а так же международных делегаций. Инаугурацию посетили президент Эстонии К.Кальюланд, президент Литвы Д.Грибаускайте и президент Грузии С.Зурабишвили, вице-президент Турции Фаут Октай. Делегацию от США представлял министр энергетики Соединенных Штатов Р.Перри, а так же К.Уолкер, представитель государственного департамента США.