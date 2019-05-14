Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации Президента

Появилась информация о том что в аэропорту Борисполь видели Ульяну Супрун – исполняющую обязанности главы Минздрава Украины. Есть видео, на котором якобы она проходит регистрацию на рейс во Франкфурт.

20 мая во время инаугурации новый Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов Кабинета министров взять ручки и бумагу и освободить свои должности. Некоторые сразу приняли это во внимание. Например, написал заявление министр обороны Степан Полторак. Об отставке также заявили министр иностранных дел Павел Климкин и премьер-министр Владимир Гройсман.

Сразу после инаугурации нового президента Супрун заявила, что не собирается оставлять свой пост.

Ульяна Супрун – украинка американского происхождения. В 2016 году была назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения, но так и не стала министром.

В Украине стала известна реформами медицины и советами в социальных сетях украинцам на медицинскую тематику. Много политиков и специалистов подвергали резкой критике ее работу. Обвиняли в непрофессионализме и отсутствии необходимой квалификации. Неоднократно обращались к правительству и Президенту с требованиями отстранения ее от должности.

В команде Зеленского четко заявили, что не видят дальше Супрун на своей должности.