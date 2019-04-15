«Запад не любит Россию»: Чешский журналист рассказал почему

По его мнению, Россия пугает западные страны тем, что пытается сохранить традиционные ценности. Именно их в США и Европе пытаются всячески истребить.

Чешский журналист Йиржи Кобза считает, что Запад не любит Россию, в первую очередь, именно поэтому. Хотя на западном телевидении и СМИ полно заявлений о том, что Россия оказывает влияние на общественное мнение или представляет «военную угрозу», это не главное.

Кобза уверен, что Запад совершает намного более худшие вещи. Однако, на это никто не обращает совершенно никакого внимания.

Чешский журналист особо подчеркнул, что Россия, действительно, угрожает Западу. Тем, что продолжает отстаивать идеологию, которая неприемлема ни для Евросоюза, ни для США. Она заключается в том, что в РФ сохраняется историческая память и поддерживается патриотизм. Помимо того, сохраняются национальные традиции, и всё это прививается молодому поколению.

Для простых людей, населяющих Россию, очень много значит, что их Родина является федерацией народов, живущих вместе в сотрудничестве и мире.

Помимо того, россиянами категорически не поддерживается европейская практика «сумасшедшего гендеризма и крайнего феминизма». В России продолжил журналист, мужчины и женщины обладают равными правами, однако никто не считает, что они абсолютно одинаковы.

Россию не любят за отсутствие гей-парадов, пропаганды разнообразных меньшинств и поддержку полной легализации наркотиков. Также в стране отсутствую финансируемые из-за рубежа некоммерческие организации, которые в основном, лишь «развращают общество».

Кобза уделил особое внимание исторической памяти, которая не покинула Россию и россиян. В частности, он отметил празднование Дня Победы. Жители РФ, сказал он, не стремятся переписать историю и продолжают чтить своих предков спустя много лет.

У нас на Западе, продолжил чешский журналист, уже на протяжении тридцати лет все эти вещи не только недооценивались, но и вообще забывались.

Таким образом, Россия продолжает демонстрировать наличие всех тех традиционных ценностей, которые западные либералы подавили и, практически, истребили. Именно за это Запад, в первую очередь, и ненавидит Россию.

Кобза считает, что реальная угроза от Кремля Западу, действительно, существует и там её панически боятся.

Только заключается она не в применении военной силы, как хором «поют» западные политики. Чешский журналист считает, что это российский здравый смысл и уважение к собственной истории и предкам.

Он продолжил, что именно это лежит в основе масштабной антироссийской компании, которую развернул Запад, и множества применяемых санкций.

Самым неприятным, сказал Кобза, является то, что, если кто-то возражает против такого курса и высказывает иное мнение, он автоматически записывается в «агенты Кремля».