Степана Полторака пока оставили на посту министра обороны Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак пока остается на своем посту.

Во вторник (21 мая) он был вызван да доклад к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому и вручил ему рапорт об уходе. Президент принял рапорт и оставил министра на должности до решения Верховной Рады.

Полторак объяснил, что будет работать до этого момента исполняющим обязанности министра, так как во время военных действий очень опасно оставлять армию без руководства. Также он отметил, что ему не стыдно смотреть в глаза людям, так как в трудных условиях за время его руководства была создана боеспособная армия.

Накануне, выступая в Раде во время инаугурация, Владимир Зеленский предложил ей уволить генерального прокурора, главу СБУ и министра обороны.

Что касается нового министра - ни Зеленский ни его советники новую кандидатуру еще не называли.

Напомним, что еще 16 мая нардеп Виталий Куприй зарегистрировал в Верховной Раде постановление об обращение Рады к президенту. В нем говорится об освобождении Степана Полторака от должности министра обороны, а Павла Климкина – от исполнения обязанностей главы МИД.

Также сегодня в Администрации Президента Украины ждут главу Верховной Рады Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана. Там проведут переговоры по поводу роспуска Рады и отставки правительства.