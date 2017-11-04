Посол РФ оценил отказ австрийских партнеров от участия в «Валдае»

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский назвал неудачной попыткой сорвать проведение международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, Россия не имеет отношения к этому инциденту.

«Буквально за несколько часов до этого австрийские соорганизаторы форума резко объявили об отказе от участия. Но сорвать его не удалось. Внутриполитический кризис в Вене в полном разгаре, и к России это не имеет никакого отношения», — заявил российский посол.

Любинский пояснил, что в связи с этим пришлось перенести место проведения сессионных заседаний. Он также добавил, что в посольстве России в Вене состоялся прием по случаю конференции.



Ранее председатель совета клуба Андрей Быстрицкий сообщил об отказе партнеров из Австрии предоставить площадку для проведения конференции. В частности, в проведении мероприятия отказала Академия национальной обороны и безопасности Австрии.

Как отмечается на сайте «Валдая», VI Европейская конференция пройдет в Вене 21 мая. Главной темой встречи станет проблематика многосторонней дипломатии в отношениях России и Евросоюза.

Политический кризис в Австрии назрел после публикации немецкими СМИ видеозаписи, где запечатлен бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который на Ибице беседует с женщиной. Она назвала себя племянницей российского олигарха и представилась Аленой Макаровой. Собеседники обсуждали возможность спонсирования несколькими россиянами избирательной кампании Штрахе в обмен на правительственные заказы и покупку газеты Kronen Zeitung. После публикации материалов беседы Штрахе сообщил, что стал жертвой конкурентов и ушел в отставку.



Президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров, комментируя ситуацию, заявил, что не знаком с женщиной, участвовавшей в разговоре. Впоследствии канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде коалиции между возглавляемой им Австрийской народной партией и Австрийской партией свободы и выступил за проведение досрочных выборов.