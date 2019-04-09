Новейший истребитель США F-35 имеет огромные проблемы – Авиаэксперт

Особую тайну представляет падение этого боевого самолёта в апреле при полёте над Тихим океаном. Фрагмент его чёрного ящика уже удалось обнаружить, однако, записи в нём полностью отсутствовали.

Перед самой катастрофой лётчиком вообще не подавались сигналы бедствия и на земле считали, что новейший истребитель США F-35 проводит свой полёт в абсолютно штатном режиме. Как оказалось, у него имеются огромные проблемы.

Причины, по которым случилась катастрофа этого F-35, до сих пор неизвестны. Это, несмотря на то, что, помимо фрагментов его чёрного ящика, уже удалось найти части его правого и левого рулей.

Российский авиаэксперт Владимир Карнозов предположил, что в кабине новейшего истребителя США просто могла возникнуть нехватка кислорода. Таким образом, F-35 имеет проблему по генерации кислорода для лётчиков.

Авиаэксперт отмечает, что аналогичными недостатками отмечался и F-22. Несмотря на все попытки разработчиков устранить их, они до сих пор проявляются и влекут гибель этих истребителей вместе с лётчиком.

При этом, F-35 обходится ВВС США очень недёшево. Это самый дорогой истребитель изо всех тех, что до настоящего времени производились.

Карнозов отметил, что в программном обеспечении F-35 использовались языки программирования, которыми пользовались при создании ОС, предназначенных для компьютеров с повседневным использованием.

Российский авиаэксперт обратил внимание и на такой момент, как экипировка пилота F-35. В частности, вес его шлема составляет 2,4 килограмма. При катапультировании это может повлечь высокий риск того, что лётчик США просто получит смертельную травму своей шеи. Здесь важным является каждый грамм, а при создании этого новейшего истребителя, видимо, экипировка отошла на второй план.

Карнозов также высказал сомнение в том, что F-35 может стать невидимкой для радаров лишь после нанесения на него специального покрытия. Он полагает, что это не может быть панацеей. Этот истребитель является достаточно большой машиной. За невидимку его можно выдавать лишь при проведении пиар-акций.

Множество военных экспертов уже задумались, сможет ли F-35, который широко рекламируют и продвигают США, противостоять новейшим российским истребителям Су-57. Многие сходятся во мнении, что шансов при реальном боевом столкновении у американского самолёта не будет никаких.

Собственно, об этом уже задумываются и некоторые страны, считавшиеся потенциальными заказчиками F-35 для перевооружения своих ВВС. В частности, это Турция.

Сейчас США запугивает эту страну, что, если она не расторгнет контракт на закупку российских комплексов С-400, то не получит и F-35.

Однако, Анкара, похоже, совершенно не пугается этого. В особенности, глядя на то, какие свои новые «достоинства» постоянно показывает F-35 при своей умопомрачительной цене.

Не исключено, что Турция предпочтёт не только С-400 устаревшим американским «Патриотам», но и более дешёвые российские истребители, которые не менее эффективны, чем широко разрекламированный F-35.