Европейские страны полагают, что им не стоит сильно беспокоиться на этот счёт. Эксперты полагают, что это, как минимум, недальновидно.

Запад оценил предстоящие военные учения России в Арктике. По мнению его специалистов, Россия будет вновь показывать свои возможности, насколько мгновенно и эффективно она сможет блокировать арктическую зону. А в этом, как они считают, не будет ничего нового.

Новые военные учения России в Арктике запланированы на 2019 год. Они будут проводиться вдоль протяжённости Северного морского пути. Последние маневры в этом районе проводились в 2015 году. Тогда в них участвовали до 100 тысяч военнослужащих.

Одновременно, Запад отмечает, что в России ежегодно повышается сложность проводимых ею военных учений. Так, например, в маневрах «Восток-2018» принимали участие, приблизительно, 300 тысяч российских военных.

При этом была показана беспрецедентная переброска их вместе с тяжёлой техникой на очень значительное расстояние в очень короткое время. После этого, многие западные головы, страдающие агрессивными намерениями, зачесались вполне конкретно.

Запад, в лице некоторых своих стран, уже начал «вопить» о новой российской угрозе. Однако, среди них есть и достаточно здравомыслящие. Там политики утверждают, что реальные причины для серьёзного беспокойства полностью отсутствуют.

Россия не демонстрирует свою агрессию. Она лишь показывает возможности по блокированию своей арктической зоны, если кто-либо вознамерится вторгнуться туда «без приглашения».

В то же время, обращается внимание на большой размах предполагаемых очередных учений России в Арктике. Не исключено, что к их проведению, впервые, будет привлечён и Тихоокеанский флот.

Таким образом, Кремль подтверждает свою решимость укреплять собственные позиции вдоль Северного морского пути. В том числе, военной мощью.

Известно, что на этих маневрах будет показана новейшая боевая техника, предназначенная для действий специально в Арктике. Отмечается, как минимум, выпуск танка Т-80БВМ и ракетного комплекса Тор-М2ДТ.

Особо тревожным Запад считает то, что в предстоящих учениях не исключено участие армии Китая. Она уже продемонстрировала уровень своего взаимодействия с российскими войсками на «Восток-2018». Там и те и другие военные посмотрели на уровень своих возможностей и смогли сделать соответствующие выводы.

Эксперты не исключают, что Москва может пригласить Пекин и для участия в учениях, предстоящих в Арктике.

В то же время, это вовсе не факт. Кремль считает эту зону исключительно своей, куда неохотно допускает «чужих».

Помимо того, в Арктике до настоящего времени сохраняется режим «разрядки».

Севморпуть является главной арктической судоходной магистралью, которая связывает порты Арктики с крупными реками северного региона России. Помимо того, он – кратчайший водный маршрут, который соединяет Дальний Восток и европейскую часть страны.

В то же время, в США считают, что Россия начала в этом своём регионе «дестабилизирующие действия». Поэтому Вашингтон намерен увеличить своё военное присутствие в Арктике.

Как ему будут «обламывать зубы», видимо, покажут предстоящие в Арктике учения, которые запланировала Россия. И её новейшие вооружения.