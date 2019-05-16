Украина проведет референдум о переговорах с Россией

Приступивший к своим новым обязанностям главы администрации президента Андрей Богдан заявил, что от президента Владимира Зеленского поступила инициатива о проведении всенародного референдума о переговорах с Россией.

По мнению президента Украины, именно граждане страны вместе с правительством должны принимать единое консолидированное решение о дальнейшей судьбе и формате переговоров. Так же новоизбранный президент заявил, что на референдум будет вынесен вопрос о достижении мирных договоренностей между Москвой и Киевом. По его словам, референдум сохранит единство людей проживающих в Украине. В связи с этим, по мнению президента, по результатам всенародного референдума и будет определен внешнеполитический вектор страны.

Инаугурация Владимира Зеленского прошла в зале Верховной Рады Украины 20-го мая. В этот же день Зеленский заявил о роспуске рады и досрочных парламентских выборах, которые по предварительным данным должны состояться 21-го июля 2019-го года. Так же Владимир Зеленский назначил главу администрации президента, это юрист и личный адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан. Министром обороны Украины стал генерал ВСУ Руслан Хомчак, который руководил операцией в Илловайском котле и успешно вышел из окружения.