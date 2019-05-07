Надежда Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

По словам депутата Верховной Рады, боязнь за себя и свою жизнь в глазах парламентариев и министров она видела не единожды.

Первый эпизод произошел в момент лишения депутатской неприкосновенности и очередного помещения под стражу. В тот момент Савченко поняла, что страх в глазах депутатов — это хорошо, значит, они боятся. По мнению Савченко, год за решеткой стоил того, что бы в очередной раз наблюдать теперь уже животный страх в глазах всё тех же людей, которые когда-то считали себя ненаказуемыми.

Во второй раз страх и безнадежность Савченко видела в глазах бывших президентов Украины присутствовавших на инаугурации Владимира Зеленского. По ее словам, она чувствовала боль и обиду за то, что люди так цепляются за власть. Она связала это с болезнью, которую приобретает любой человек который решил связать свою жизнь с политикой.

Третий и последний раз Надежда Савченко наблюдала страх в глазах Андрея Парубия и лидеров фракций во время вчерашней (21-го мая) встречи с Владимиром Зеленским. На собрании решалась судьба досрочных парламентских выборов, однако, по мнению народного депутата Н.Савченко, мыслями лидеры фракций были далеко за пределами Украины. Она заявила, что вся политика Украины — это старое болото, которое очень бурно реагирует на кардинальные изменения грядущие для Украины.