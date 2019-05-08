Украина потребовала исключить Россию из Совбеза ООН

Об этом выступая на очередной сессии всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила Уляна Супрун, и.о министра здравоохранения Украины.

Супрун заявила, что РФ следует немедленно выдворить из Совета безоапности ООН. По ее словам, Россия систематически нарушает и не соблюдает конвенции по международному праву, не пытается урегулировать конфликт на востоке Украине и в Крыму, а так же похищает и содержит под стражей украинских политзаключенных. В связи с этим, помимо изгнания из Совета безопасности ООН, и.о министра здравоохранения Украины призвала так же ужесточить санкции в отношении к РФ. Супрун считает, что присутствие России не должны терпеть в Совете безопасности до тех пор, пока Россия не вернется к системе международного права и не начнет считаться с другими странами.

По словам Уляны Супрун, Европа с радостью примет обратно Россию в свои организации, но только после того как РФ выведет свои войска из Донбасса и Крыма, а так же освободит всех незаконно содержащихся в тюрьмах России украинцев. Она так же призвала Всемирную организацию здравоохранения отказаться от российского финансирования, что бы в будущем не попасть в «клешни Кремля».