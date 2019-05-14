Зеленский сделал первые кадровые назначения

Владимир Зеленский на следующий день после инаугурации сделал первые кадровые назначения.

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что новый президент не оглашал своих будущих кадровых решений, он довольно быстро их начал.

Главой своей администрации он назначил Андрея Богдана - юриста Коломойского и бывшего высокопоставленного чиновника при Ющенко и Януковиче. Он был юридическим советником штаба Зеленского. Уже идут споры – может ли Богдан занимать этот пост. Он находится в списке о люстрации.

Ряд людей в Администрации Президента - это бывшие менеджеры «Квартала 95». Соучредитель студии Сергей Шефир стал первым помощником президента, автор сериалов и фильмов Юрий Костюк - заместителем главы Администрации; кинопродюсер Сергей Трофимов – первым заместителем главы Администрации президента.

Замглавы администрации назначен владелец компании GoodMedia Кирилл Тимошенко. Именно он создавал медийный образ Зеленского во время выборов. Кинопродюсер Андрей Ермак стал помощником президента, маркетолог Михаил Федоров – советником. Представителем президента в Верховной Раде назначен юрист Руслан Стефанчук. Именно его Зеленский называл одной из ключевых фигур в своем штабе.

Исполнительный директор ООО «Конкорд Капитал» Андрей Герус стал представителем главы государства в Кабинете Министров.

Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль назначена заместителем главы Администрации президента.

Также Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность генерала Руслана Хомчака – командующего Иловайской операцией.

Секретарем Совета национальной безопасности и обороны стал бывший министр финансов Александр Данилюк.