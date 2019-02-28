МВФ опроверг досрочное прекращение сотрудничества с Украиной

Ранее сообщалось, что миссия МВФ прекратит свою работу на территории Украины в связи с тем, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский досрочно распустил парламент.

Украинское представительство МВФ выступило с официальным заявлением о том, что миссия фонд продолжает плановую работу в Украине, а изменений в графиках не предусмотрено.

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину вчера (21-го мая). Целью визита является оценка реформ, которые Украина обязалась провести в рамках сотрудничества. В частности МВФ интересуют вопросы о цене на газ для населения, причины отмены закона о незаконном обогащении и действия предпринятые руководством страны для уменьшения дефицита государственного бюджета. Визит продлиться две недели, после чего МВФ опубликует официальный отчет о результатах и дальнейших планах касательно сотрудничества с Украиной.

Владимир Зеленский принял присягу на верность украинскому народу 20-го мая, после чего заявил о роспуске парламента и досрочных выборах, которые состоятся в конце июля 2019-го года. После этого президентом были совершены кадровые перестановки в верхушках власти. Таким образом, главу администрации президента возглавил Андрей Богдан, а министром обороны был назначен Руслан Хомчак.