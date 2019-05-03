Зеленскому не нравится его рабочее место

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство о кресле в своем личном кабинете. До этого рабочее место было в пользовании экс-президента Петра Порошенко.

По словам Зеленского, он ждет скорейшей возможности для переезда из администрации президента в другое, более уединенное место, которое будет способствовать продуктивной работе на своем посту.

Зеленский ранее заявлял, что в каждом кабинете чиновника будет стоять видеокамера фиксирующая всё, что происходит в помещении в рабочее время. За работой своего правительства, таким образом, сможет наблюдать любой желающий гражданин Украины, для этого будет создан специальный интернет-портал. Правило не обойдет стороной и кабинет самого президента. Данная инициатива получила широкую поддержку среди населения.

Владимир Зеленский занял пост президента 20-го мая 2019-го года, дав клятву на верность народу Украины. Его каденция продлиться 5 лет. Действующий президент неоднократно заявлял, что избирается на должность президента на один срок. По его словам, постоянная сменяемость власти является крепким фундаментом для успешного построения демократии в стране.