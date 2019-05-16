Верховная Рада Украины игнорировала изменение в законе о выборах

Верховная рада Украины в среду (22 мая) собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть изменения в законах о выборах народных депутатов и о публичных закупках.

Такая позиция была вчера согласована на встрече президента Зеленского с лидерами фракций.

Команда президента подала законопроект. Сначала его даже не зарегистрировали в Раде. Но после исправления технических ошибок это было сделано.

Законопроект предполагает исключение мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.

После ознакомления с текстом правок некоторые депутаты начали обвинять команду Зеленского в уклонении от введения открытых списков, о которых президент говорил до выборов.На что Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук разъяснил, что такой остаточный вариант был согласован вчера при встрече представителей партий и президента.

Поясним, что открытые списки подразумевают, что избиратель может голосовать не только за политическую силу, а и за конкретного кандидата в списке. Формы такого голосования есть разные, например, ставят номер кандидата в окошке бюллетеня для отметки.

Некоторые депутаты высказались, что отмена мажоритарных округов лишит людей непосредственно участия депутата в развитии региона и его помощи.

В итоге законопроект даже не внесли в повестку дня и прекратили обсуждение.