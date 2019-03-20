Зеленский предложил Венгрии не препятствовать Украине продвигаться в НАТО – Политолог

Это является явным признаком того, что украинская внешняя политика остаётся в своих прежних контурах. Изменений ждать не стоит.

Вновь избранный украинский президент Владимир Зеленский уже предложил Венгрии не препятствовать Украине в том, чтобы она продолжала продвигаться в НАТО. Политолог Николай Топорнин, являющийся доцентом МГИМО, считает, что Киев не намерен менять свой внешнеполитический курс.

В настоящее время сотрудничество Украины и НАТО блокируется со стороны Венгрии. Этому «посодействовала» украинская языковая политика. Там под новый языковый закон попали венгры, которые проживают на территории Закарпатской области большой общиной.

Помимо того, Зеленский уже в первой своей президентской речи выступил с призывом к международному сообществу о продолжении и усилении давления на Россию.

Несмотря на то, что его языковая стилистика кажется более конструктивной, политолог уверен, что при новом президенте не произойдёт никакого изменения внешнеполитического курса Украины.

Также эксперт отметил, что на сегодняшний день Зеленский не только не получил полноту власти. У него даже нет внятной политической программы.

До проведения новых парламентских выборов на Украине, рано говорить о каком-либо политическом балансе. Однако, этот процесс может сильно затянуться.

Политолог высказал уверенность, то, что Зеленский был избран президентом, ни в коем случае не посодействует приближению Украины к НАТО или Евросоюзу. Однако, он уже озвучил, что официальный Киев не намерен менять свои ориентиры, установленные в 2014 году.

В этой связи для России является важным, насколько в дальнейшем Украина будет играть роль очага геополитического напряжения на территории Европы по соседству с границами России.

Политолог надеется, что избрание Зеленского на пост украинского лидера может сыграть свою положительную роль. Это произойдёт даже в том случае, если его внешняя политика станет менее провокативной, в сравнении с той, которую проводил Порошенко.

Поэтому, России следует спокойно подождать. Сначала назначений новых министров, а, затем, выборов в Раду. После этого многое станет более понятным.

Зеленский на сегодняшний день не политик. То есть, за ним пока на Украине не стоит никакая конкретная политическая сила. Таким образом, он располагает определённой свободой своих действий.

Не исключено, что на его «поведение» сможет воздействовать днепропетровских олигарх Игорь Коломойский. Но, главными в этом вопросе будут, всё же, те политические советники, которых он сам себе назначит.

Разворота политики Украины на Восток, продолжил политолог, ожидать не стоит. Однако, некоторые позитивные сдвиги во взаимоотношении двух стран вполне могут произойти.

Если Зеленский на протяжении ближайших месяцев не продемонстрирует реальных шагов, которые позитивно оценит общество, уже к будущей зиме его рейтинг начнёт катастрофически рушиться.

При этом, его могут обвинить даже в «сговоре с Кремлём».

Москва пока спокойно выжидает. Действия Кремля будут соответствовать решениям, которые станет принимать новая власть в Киеве.