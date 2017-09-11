Жээнбеков встретился с министрами иностранных дел стран ШОС

Итоги встречи глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке будут способствовать укреплению международного права и успеху предстоящего в июне саммита организации. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И после завершения заседания глав МИД ШОС.

«Мы ценим наши отношения [с Китаем], особенно в период, который характеризуется нарастанием нестабильности в международных делах, нарастанием конфликтного потенциала, - сказал Лавров. - Подробно об этом сегодня говорили на заседании Совета министров иностранных дел ШОС. Решения, которые одобрены на этой сессии, будут способствовать дальнейшему усилению голоса ШОС в международных делах в поддержку верховенства международного права, Устава ООН, норм ВТО».

«Наша структура, ШОС, будет и впредь в авангарде борьбы за справедливость во всем мире, - продолжил глава МИД РФ. - Безусловно, решения, которые способствуют наращиванию экономического и гуманитарного взаимодействия, - все это создает очень хорошую основу для успеха саммита ШОС, который состоится в июне в Бишкеке».

На заседании в Бишкеке министры иностранных дел ШОС рассмотрели проект итоговой декларации предстоящего в июне саммита, содержащей совместные подходы к наращиванию взаимодействия в рамках организации, а также согласованные позиции по международной и региональной проблематике. Участники встречи обсудили задачи противодействия угрозам терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков, а также координацию усилий участников объединения по ситуации в Афганистане и Сирии, на Ближнем Востоке, судьбу иранской ядерной сделки, денуклеаризацию Корейского полуострова.

Хорошие предпосылки существуют для развития на площадке ШОС комплексной системы безопасности, добавил Лавров. Текст выступления министра опубликован на сайте российского дипведомства.

«Мы эффективно сотрудничаем в политической сфере, противодействии терроризму, наркотрафику, экстремизму. Есть хорошие предпосылки для развития комплексной системы безопасности на площадке ШОС», - сказал он.

По словам министра, динамично продвигается и сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура. «В практическом плане прорабатываются вопросы финансового сопровождения нашей проектной деятельности, в том числе путем перехода на взаиморасчеты в национальных валютах», - отметил Лавров.

«Убежден, что те решения, которые готовятся для принятия главами государств, позволят провести заседание Совета глав государств ШОС результативно, - продолжил глава МИД РФ. - Не сомневаюсь, что на саммите будет продемонстрировано единство подходов стран ШОС к ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня».

Лавров напомнил, что на встрече глав государств в июне председательство в ШОС перейдет к России. «Президент Российской Федерации Владимир Путин уже определил приоритетные задачи на предстоящий период и утвердил соответствующий план мероприятий, который будет представлен нашим партнерам. Будем делать все, чтобы обеспечить преемственность, наращивая те результаты, которые достигнуты Киргизией», - резюмировал он.