Путин встретится с президентом Республики Конго

Дени Сассу-Нгессо отметил, что вопросы международной повестки дня являются той сферой, где схожесть, близость позиций России и Конго отражает высокую степень доверия между странами. Ранее также состоялась двусторонняя встреча Председателя ГД Вячеслава Володина и Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

В Государственной Думе выступил Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Ранее сегодня с ним встретился Председатель ГД Вячеслав Володин.

В начале своего выступления Дени Сассу-Нгессо поблагодарил Председателя Государственной Думы от имени конголезского народа за возможность выступить в Государственной Думе. Он, в частности, отметил, что жители Республики Конго испытывают глубочайшее уважение к народу Российской Федерации.

«Для меня большая привилегия в этих стенах, пропитанных духом истории и богатых историческими символами, очертить панораму дружеских отношений, которые связывают Российскую Федерацию и Республику Конго», — уточнил он.

Дени Сассу-Нгессо считает, что нужно придать новый импульс сотрудничеству двух стран, которое продолжается уже много лет.

«Здесь, в стенах Государственной Думы, я могу сказать, что все мы являемся гарантами и активными участниками этих дружеских отношений и образцового сотрудничества», — сказал Президент Республики Конго.

Он отметил сотрудничество Республики Конго и России в сфере образования и роль РФ в обучении и подготовке высококвалифицированных кадров для его страны.

«Наши студенты получили образование в университетах и высших школах России, что дополнительно поспособствовало развитию социоэкономических секторов нашей страны», — сказал он. «Благодаря миссиям технической поддержки, осуществленных Россией в Конго, у нас появились высококвалифицированные кадры, сложился бесценный резерв из экспертов в разных сферах деятельности», — указал Дени Сассу-Нгессо.

Президент Республики Конго также подчеркнул, что русский язык вызывает интерес у молодежи страны. Например, есть национальные олимпиады по русскому языку, и они пользуются популярностью.

Кроме того, Дени Сассу-Нгессо отметил, что вопросы международной повестки дня являются той сферой, где схожесть, близость позиций России и Конго отражает высокую степень доверия между странами.

Также в своем выступлении Президент Республики Конго обратил внимание на наиболее важные вызовы, с которыми сталкивается государство. В частности, он рассказал о проблемах экологии.

Еще один срочный и важный вызов, по его словам, это изменение климата.

Дени Сассу-Нгессо сказал, что в этой связи Республика Конго предпринимает огромные усилия, чтобы сохранить экосистему бассейна Конго, так как это вторые по размеру «зеленые легкие» планеты после Амазонии. Также он призвал Россию помочь в сохранении экосистемы гигантского торфяника, недавно открытого в этой стране.

«Недавно был открыт тропический торфяник, самый большой в мире с очень огромными запасами углеводородов в болотистых местах общей площадью 145 тысяч квадратных километров. Это открытие должно стать объектом международного диалога, должно привлечь все международное сообщество. Я хочу обратиться к РФ с просьбой оказать нашей стране поддержку в защите этой хрупкой экосистемы и поддержать эффективную работу программы нашей специальной климатической комиссии по бассейну Конго», — отметил он.

В заключение своего выступления Президент Республики Конго предложил укреплять взаимное стратегическое партнерство между Россией и Конго и сопровождать Конго в процессе диверсификации экономики во имя интересов и выгоды обеих стран.

«Сегодня Россия остается важнейшим игроком, очень активным игроком, который, безусловно, участвует в глобальном управлении в нашей общей семье народов. И когда у тебя есть на международной арене такой могущественный и сильный друг как Россия, конечно, этому можно только порадоваться. И я призываю наших друзей из России продолжать укреплять наше стратегическое партнерство на взаимовыгодных условиях и сопровождать Конго в процессе диверсификации нашей экономики во имя интересов и выгоды наших стран. Да здравствует дружба! Да здравствует солидарность! И да здравствует сотрудничество между Конго и Россией», — заключил Дени Сассу-Нгессо.

Напомним, на пленарных заседаниях Государственной Думы седьмого созыва ранее выступали Президент Республики Молдова Игорь Додон, спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан, Председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, Председатель Народной скупщины Республики Сербия Майя Гойкович, Президент Национального совета Австрийской Республики Вольфганг Соботка, Председатель Палаты депутатов Парламента Итальянской Республики Роберто Фико, Президент Анголы Жоау Лоуренсу.