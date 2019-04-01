Член Совета Федерации обвинил НАТО в незнании истории и реалий Крыма

Первый член Совета Федерации России от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков ответил на призыв НАТО – покинуть полуостров. Об это сообщает информ-агентство НСН.

Отметим, что накануне председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич потребовал от России – вывести войска с Крыма. Таким образом, альянс в который раз подтвердил непризнание принадлежности полуострова России. Британский военный деятель также призвал Москву - освободить украинских военных моряков, которые, как известно, были задержаны после пограничного вооруженного конфликта 25 ноября 2018 года.

Цеков объяснил, что действующее руководство НАТО совсем не знает историю Крыма, ведь если разобраться в истории, то полуостров незаконно и несправедливо находился как раз в составе Украины.

Крымский политик уверен, что жители полуострова живут в мире и спокойствии, а цель НАТО – нарушить эту обстановку, поскольку «их» не радует как развивается Крым.

Отметим, что Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года, после референдума. Однако Запад требует вернуть Крым Украине, поскольку считают его «оккупированным» Россией.



