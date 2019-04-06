Соловьёв посоветовал «Человеку – пельменю» вызвать на дуэль «Человека-дуршлага»

Телеведущий программы «Кто против» нашёл, что ответить краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, известному также как «Человек-пельмень». Об этом сообщает «Взгляд».

Соловьев считает, что письмо-вызов, составленное журналистом из Краснодара, - просто провокация, которая принесёт «Человеку-пельменю» славу. Кроме этого, ведущий обратил внимание на никнейм «дуэлянта», а затем посоветовал ему написать аналогичное письмо «Человеку-дуршлагу».

Отвечать на «вызов» Гурьева Соловьёв не намерен, поскольку не считает себя врачом-психиатром. Однако два совета все же дал: первый – обратиться «Человеку-пельменю» к Николаю Валуеву, поскольку тот, наверняка, любит пельмешки, второй – забраться в кастрюльку поглубже, сделать воду погорячее и вариться до полной готовности.

Телеведущий также выразил недоумение тем, что ему приходится обращать внимание на заявления от подобных «Пельменю» личностей, ведь не исключено, что в следующий раз к нему обратятся: «Бородинский хлебушек», «Ливерная колбаса», «Человек-чебурек» или «Тортик Наполеон».

Раннее сообщалось, что краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль Владимира Соловьева, поскольку посчитал, что ведущий оскорбил жителей Екатеринбурга. Разбираться «Человек-пельмень» намерен на татами или на ринге.



