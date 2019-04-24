МИД КНР: Китай не будет договариваться с США на неравных условиях

Пекин не приемлет неравноправное торговое соглашение с Вашингтоном, которое тот пытается продавить.

МИД КНР, устами своего главы Ван И, категорически заявил, что Китай, ни в коем случае, не будет договариваться с США на предлагаемых неравных условиях. Это было сказано в Бишкеке, где сейчас встречаются министры ШОС.

А то же время, глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что Китай всегда готов к проведению консультаций на самом высоком уровне. Однако, лишь в том случае, если США намерены предлагать равные условия.

МИД КНР отдельно подчеркнул, что в случае, если США намереваются и дальше использовать метод давления, то Китай станет «биться до последнего».

Видимо, последней каплей, которая переполнила терпение Пекина, стало внесение министерством торговли США компании Huawei и ещё 70-ти её подразделений в свой чёрный список. В качестве причины указывалось, что та, якобы осуществляет деятельность, которая противоречит национальной безопасности.

Позднее, этой компании разрешили ещё три месяца поработать на территории США. Политологи задаются вопросом, получается, что можно ещё немножко понарушать национальную безопасность.

Однако, 19 мая компания Google, во исполнение решения руководства своей страны приостановила ведение контактов с Huawei. Таким образом, у китайской корпорации прекратился доступ к обновления ОС Android.

Помимо того, на новых смартфонах уже не будет таких сервисов, как Chrome, YouTube, Gmail, Play Market.

Сразу после этого выступил основатель Huawei. С его слов, ограничения США не будут играть для компании существенной роли. Подготовительные меры уже были приняты.

22 мая поступила информация, что, приблизительно, 40% компаний, которые входят в две американские торговые палаты в КНР, уже рассматривают вопрос о переносе своего производства из Китая на территорию других стран.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что председатель КНР является его другом. Однако, он представляет США и более «не позволит себя использовать». Со слов американского лидера, Вашингтон больше не намеревается ежегодно платить Китаю по 500 млрд долларов. Поэтому и установлены повышенные тарифы.

Трамп отметил, что только на внешней торговле США на протяжении многих лет теряли, приблизительно, 800 млрд долларов каждый год. Вину за это он возложил на тех, кто управляли Соединёнными Штатами. Сейчас он намерен положить этому конец.

Как известно, именно на Китай приходится почти половина дефицита США по международной торговле. Также некоторые высокопоставленные представители Вашингтона уже заявляли, что КНР, якобы, ворует интеллектуальную собственность.

Какие контрмеры станет принимать Пекин, пока не известно. Однако, судя по заявлению главы МИД этого государства, намерения весьма решительные.