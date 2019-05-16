Зеленскому предложили уйти в отставку

Сегодня, 23 мая, на сайте президента Украины была опубликована петиция, она призывает «действующего-недавно-вступившего» в должность Владимира Зеленского покинуть президентский пост. Сейчас документ подписали 10 000 пользователей.

Сопроводительное письмо гласит, что народ, отдавший предпочтение Зеленскому на президентских выборах, голосовал из соображений совести, то есть против действующей на тот момент власти.

В петиции, которая адресовано лично главе Украины, утверждается, что Зеленский не имеет поддержки 73% избирателей, поскольку первые его действия не оправдали надежду людей, отдавших за него свои голоса.

Предназначение письма, по мнению его авторов, - уберечь моральные обязательства перед народом, которые «слуга народа» совсем не имеет. Таким образом, Владимира Зеленского «просят» уйти в отставку.

Отметим, что на рассмотрение петиции нужно собрать подписи 25 тысяч человек (сейчас их 10 тысяч).



