Политологи: Убытки Венесуэлы в 130 млрд долларов – крупнейший просчёт США в Латинской Америке

Именно в такую сумму оценивается ущерб от экономической блокады, которую решил применить Вашингтон для «развития демократии». Население этой страны оказалось в заложниках американской политики.

Политологи уверены, что убытки Венесуэлы в 130 млрд долларов – это крупнейший просчёт политики США, допущенный в Латинской Америке.

Десятки лет США занимались применением «оранжевых» технологий, чтобы свергать режимы по всему миру. Экономика Венесуэлы попала после 2010 года в очень тяжёлое состояние.

После этого, США решили, что законная власть Мадуро сейчас уже настолько ослабела, что её свержение будет лёгким делом. Власти Венесуэлы в управлении своей страной постоянно опираются на социальную справедливость.

Именно на этом и решили сыграть в США. Началось всё достаточно привычным образом. Были применены санкции и заморожены активы Венесуэлы, находящиеся за рубежом.

Естественно, это не могло не привести к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в этой стране. Тут же начались вопли о необходимости демократического правителя. Да и сам претендент мгновенно появился. Как чёртик из табакерки.

Общие потери Венесуэлы от введённых США санкций экономисты оценивают в 130 млрд долларов. По их расчётам этих средств вполне хватило бы, чтобы страна спокойно работала на протяжении девяти лет.

Вашингтон совершенно не заботится тем, что уровень жизни рядовых венесуэльцев критически понизился. Для них главным является достижение политической цели – свержения Мадуро.

При этом, США, видимо, посчитали, что обнищавшее население станет их союзников в этом вопросе. Естественно, ни какие гуманитарные нормы ООН и международное право, Вашингтон и не собирался принимать во влияние.

Мощное давление продолжалось на протяжении полугода. Однако, склонить ситуацию в Венесуэле в свою пользу у Вашингтона так и не получилось.

Политологи уверены, что это является крупнейшим по своему масштабу просчётом США в Латинской Америке, которую они, исходя из Доктрины Монро, до сих пор считают зоной своего исключительного влияния. Вмешательство кого-либо другого в эти вопросы считается абсолютно недопустимым.

При этом, Вашингтон допускал и явно фейковые вбросы. В частности, это касалось того, что Россия, якобы, вывезла «золото Мадуро». Одновременно, совершенно умалчивается тот факт, что Банк Англии отказал в выдаче Каракасу 14-ти тонн хранящегося там золота, принадлежащего Венесуэле.

Политологи уверены, что прямое военное вторжение в Венесуэлу США осуществлять не будет. Однако, совершенно не исключено, что это может быть сделано армиями Колумбии, или Бразилии.

Однако, армия Венесуэлы является по-настоящему народной, готовой защищать те идеалы, которые декларировал Уго Чавес, которого в стране очень уважают. Она не стала изменять законно избранному правителю, понимая, что на самом деле происходит.

Такое бесцеремонное поведение США уже начала вызывать повышенное недовольство в латиноамериканских странах.

Политическая ситуация в мире давно изменилась. Видимо, в Вашингтоне до сих пор не способны это осознать. США уже давно не единственный в мире лидер. Пора бы спесь и амбиции поубавить.