Тимошенко призвала «ужесточить» санкции против России

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко выступила с серьёзным заявлением. Об этом передаёт ТАСС.

Как выразилась лидер партии «Батькивщина»: Референдум – прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне. Аргументирует свои слова она тем что, на референдуме нет возможности обсудить некоторые нюансы и принять решение, учитывая все детали ситуации, которые происходят на востоке Украины. «Референдум недопустим!», - подчеркивает в своём заявлении Тимошенко, которое транслировал украинский телеканал «1+1».

Она утверждает, что Украине нужно укрепить военную мощь, а также убедить мировое сообщество «ужесточить» санкции против Российской Федерации. При этом, «садиться за стол переговоров без капитуляции» нужно немедленно, приводит политик.

Только таким методом, считает Тимошенко, «Россия реально пойдёт на переговоры о мирном процессе». Она также добавила, что предыдущая власть Украины ужасно вела политику.

Отметим, что в четверг, 23 мая, действующий глава Украины сообщил, что не собирается вести переговоры с РФ.

Добавим также – по последним данным три четверти жителей Украины признались в необходимости переговоров новой власти страны с Россией, поскольку только таким образом можно достичь мира на востоке страны. Кроме этого, значительная часть украинцев проголосовала за прямой диалог с ДНР и ЛНР.