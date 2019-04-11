Выборы в Европарламент стартуют в ряде стран ЕС

Выборы в Европарламент начались в Евросоюзе в четверг. Голосование будет проходить во всех 28 странах сообщества и продлится четыре дня - до воскресенья, 26 мая. Это объясняется различиями избирательных норм в разных государствах, предпочитающих голосовать в разные дни недели. Это самое продолжительное голосование в Европе, однако мировая практика знает и более длинные электоральные процессы.

В четверг, 23 мая, проголосовали жители Нидерландов и Великобритании, в пятницу - Ирландии и Чехии, в субботу - Латвии, Мальты и Словакии. Воскресенье - самый популярный в ЕС день голосования, его предпочитает 21 государство сообщества. В пяти странах ЕС выборы обязательны: в Бельгии, Болгарии, Греции, на Кипре и в Люксембурге. В случае неявки граждан ждет штраф.

В Европарламент на следующий срок - с 2019 по 2024 год - будет избран 751 депутат. Их численность от каждой страны определена по квотному принципу пропорционально населению. Больше всего депутатских мандатов у Германии - 96, меньше всего - у Кипра, Мальты и Люксембурга - по шесть.

В парламенте нового созыва число депутатских мандатов должно было сократиться до 705 в связи с выходом Великобритании из ЕС, который был запланирован на 29 марта. Однако Брюссель и Лондон не смогли договориться об условиях европейского «развода» в срок, Великобритания получила отсрочку до 31 октября. В результате королевство примет участие в выборах в Европарламент на общих основаниях. После Brexit британские евродепутаты сдадут свои мандаты, после чего 46 из 73 принадлежащих Соединенному Королевству мест будут ликвидированы, а остальные - перераспределены между остающимися государствами в связи с изменением соотношения их населения после Brexit.

Самые большие шансы на победу имеет крупнейшее европейское наднациональное политическое объединение - Европейская народная партия (ЕНП), объединяющая партии христианско-демократической ориентации. Она лидировала в ЕП более 30 лет. Уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также был ставленником этой политической силы. Все основные прогнозы сходятся во мнении, что она сохранит лидерство и на этих выборах, хотя и ослабит позиции. Иными словами, кандидат от ЕНП немец Манфред Вебер имеет самые высокие шансы возглавить Еврокомиссию.

Его основной оппонент - нынешний первый замглавы Еврокомиссии голландец Франс Тиммерманс, представитель второй по величине фракции Европарламента – «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», объединяющей партии социалистической направленности. Третьим претендентом считается еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которую выдвинул «Альянс либералов и демократов в поддержку Европы» - фракция либерально-демократических партий, которая имеет шансы подняться с четвертого на третье место в новом Европарламенте.

Новый глава Еврокомиссии должен будет в течение лета подготовить состав коллегии еврокомиссаров, который затем также будет одобрен Европарламентом. Что касается остальных постов в институтах ЕС, то их главы государств сообщества будут распределять по старинке, то есть в ходе закрытых консультаций на июньском саммите Евросоюза. Подбирая кандидатов на эти должности, они постараются соблюсти географический и половой баланс, чтобы в руководстве ЕС были выходцы из всех регионов сообщества, в равной степени были представлены мужчины и женщины.

Демократическая ценность любых выборов определяется, в первую очередь, явкой избирателей. В этом у Европарламента большая проблема - явка на этих выборах неуклонно падает, скатившись с 61,99% в 1979 году, когда были впервые введены прямые выборы в ЕП, до 42,61% на последних выборах 2014 года. Большинство наблюдателей в Европе считают этот процесс наглядным показателем кризиса Евросоюза и утраты интереса людей к европейскому проекту, обратной стороной которого стал рост популярности евроскептиков и радикалов.

В этом году европейские политики надеются, что явка вырастет, чему способствует общая тенденция к политической активизации европейцев. «Желтые жилеты» во Франции, Brexit в Великобритании, политический кризис в Австрии, молодежные манифестации за климат по всей Европе - все это способствует активизации как проевропейского, так и евроскептичного избирателя.

Третий ключевой вопрос выборов: как покажут себя евроскептики и националисты. Кстати, это далеко не всегда синонимы. Например, самая популярная во Фландрии партия «Новый фламандский альянс», которая выступает за децентрализацию Бельгии и предоставление максимально широкой автономии региону, при этом является убежденной проевропейской политической силой. Это же можно сказать про сторонников независимости Каталонии в Испании.

Опросы прочат четвертое место в новом составе ЕП «Европейскому альянсу народов и наций» (бывшая партия «Европа наций и свобод»), большинство членов которого представляют французскую партию «Национальное объединение»(бывший «Нацфронт») Марин Ле Пен.

Однако проблема радикалов именно в национализме, за счет которого им сложно найти общий язык с радикалами из соседних государств. А без формирования таких коалиций в созданном по квотному принципу Европарламенте добиться чего-либо невозможно. Итальянское «Движение «Пять звезд» не будет сотрудничать ни со своими партнерами по правительственной коалиции в Италии – «Лигой» Маттео Сальвини, ни с «Национальным объединением» Ле Пен, зато, вероятно, объединится с депутатами британской Партии Brexit убежденного евроскептика Найджела Фараджа. Но даже в таком составе они смогут претендовать максимум на восьмую позицию в Европарламенте.

При этом в самой Великобритании Партия Brexit бьет все рекорды в опросах общественного мнения перед выборами в ЕП. Ей прочат 34% голосов. Это делает ее буквально недосягаемой для традиционных партий: Лейбористской (16%), либеральных демократов (15%), «зеленых» (11%) и правящей Консервативной партии (10%), растерявшей поддержку на фоне невозможности осуществить выход из ЕС.

Зато все британские аутсайдеры из партий традиционного спектра войдут (ненадолго) в ведущие фракции Европарламента, лидирующие позиции которых объясняются, в первую очередь, большим числом входящих в них партий.