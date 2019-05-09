Иран инициирует подписание договора о ненападении между странами Персидского залива

Иран, в лице министра иностранных дел Мохаммада Джавади Зарифа, выступил с инициативой подписания договора о ненападении между странами Персидского залива.

Необходимость подписания данного договора продиктована сложной обстановкой в регионе. Об этом министр сообщил в ходе встречи со своим иракским коллегой 25 мая в Багдаде. По его мнению, договор позволит улучшить отношения между странами региона, снизить напряженность.

Обострение ситуации произошло после того, как США в одностороннем порядке вышли из сделки по ядерной программе Ирана и ввели санкции. В Персидский залив был направлен авианосец ВМС США «Авраам Льнкольн» и авиация.

Ядерная программа Тегерана всегда являлась проблемным вопросом. В 2015 году странам «шестерки» удалось наладить диалог с Ираном и подписать соглашение, в обмен на снятие большей части санкций. Но в 2017 году США объявили о своем выходе из сделки и необходимости оказать давление на Исламскую Республику, в этом их поддержали Саудовская Аравия и Израиль. Европейский союз и Россия не одобрили действий США и заявили о невозможности выхода из договора решением одной стороны.

Ирак, Россия и ряд других стран выступают в качестве посредников в урегулировании конфликта.